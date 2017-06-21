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Новости Нижнего Тагила

Жители Нижнего Тагила пожаловались министру на недоступность детского аллерголога

21 июня 2017, 16:20Добавить новость
город,Нижний Тагил,здравоохранени,аллерголог,Игорь Трофимов,Свердловская область,жалоба

В Нижнем Тагиле на встрече министра здравоохранения области Игоря Трофимова с медиками и жителями муниципалитета был затронут вопрос о наличие в городе квалифицированного детского врача аллерголога.

Жители муниципалитета пожаловались на невозможность попасть на прием к узким специалистам, в том числе к аллергологу.

На конференции отметили, что такой проблемы быть не должно, так как в Нижнем Тагиле на постоянной основе ведут прием два врача аллерголога. На весь Горнозаводской ГО положено 0,5 ставки. Помимо этого, в городе имеется врач аллерголог, оказывающий помощь взрослому населению.

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Комментарии (1)
Эдуард Рыбаков 21.06.2017 16:38:31 #
Даа, аллергия это главная болезнь нашего города
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