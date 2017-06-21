Инспектор ГИБДД судится с жителем Каменска-Уральского из-за видеозаписи участием представителя закона

Суд проходил накануне, однако ответчик на заседание не явился, поэтому приговор был озвучен без него. Так, в пользу одного из сотрудников полиции необходимо взыскать 30 тысяч рублей морального вреда. Кроме того, все изображения с лицом инспектора необходимо удалить, передает Rupolit.



По мнению юристов, суд вынес законное решение, поскольку ответчик не пытался защищаться. К примеру, он мог обосновать свои публикации защитой гражданских прав и обеспечением личной безопасности.





В течение семи дней ответчик может отменить решение судьи. Однако эксперты уверены, что оспорить заявление будет сложно.