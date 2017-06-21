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Новости Нижнего Тагила

Медики из Нижнего Тагила уезжают работать в Екатеринбург, несмотря на обеспечение их жильем

21 июня 2017, 15:15Добавить новость
город,медицина,Нижний Тагил,Свердловская область,медики,врачи,жилье,министр здравоохранения,Игорь Трофимов

В Нижнем Тагиле наблюдается острая нехватка медработников. Вероятно, есть необходимость всевозможной стимуляции врачей, чтобы привлечь их в муниципалитет. Сейчас не помогает даже обеспечение медработников жильем.

Этот вопрос тагильчане обсудили на пресс-конференции с министром здравоохранения области.

Сейчас используются различные пути, чтобы обеспечить жильем и как-то продержать специалистов. Должен заметить, что проблема с докторами, которые приезжают из различных регионов и городов области, конечно, решается. Но позже половина докторов все равно покидают Нижний Тагил. Нужно исходить из того, что необходимо готовить кадры, которые тут родились, выросли и тут продолжат свою деятельность. У нас ведущие клиники города Екатеринбурга забирают достаточно большое количество специалистов. Могу заметить, что часть больниц начала свои высокие технологии именно после того, как к ним приехали врачи из Нижнего Тагила, -- сказал один из представителей медицины Свердловской области.


Медики отметили, что сейчас нет никакой областной программы по обеспечению иногородних врачей жильем. Это бы могло мотивировать специалистов приезжать работать и жить в Нижний Тагил. Также необходимо мотивировать и медиков, которые родились в Нижнем Тагиле.

Я неоднократно поднимал этот вопрос. Я могу сообщить, что сейчас есть некоторая положительная динамика, но пока ситуацию это мало меняет. У нас процент обеспеченности медработниками остается на прежнем уровне, хотя, мы более 70 квартир выделили именно для врачей. О чем это говорит? О том, что эту проблему нужно изучать глубже, -- отметил заместитель главы города по социальной политике Суров Валерий Георгиевич.


Министр здравоохранения Трофимов Игорь Михайлович подчеркнул, что сейчас применяется целевой набор персонала. Эта программа набирает интерес среди свердловских врачей.
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