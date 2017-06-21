Медики из Нижнего Тагила уезжают работать в Екатеринбург, несмотря на обеспечение их жильем

В Нижнем Тагиле наблюдается острая нехватка медработников. Вероятно, есть необходимость всевозможной стимуляции врачей, чтобы привлечь их в муниципалитет. Сейчас не помогает даже обеспечение медработников жильем.

Этот вопрос тагильчане обсудили на пресс-конференции с министром здравоохранения области.





Сейчас используются различные пути, чтобы обеспечить жильем и как-то продержать специалистов. Должен заметить, что проблема с докторами, которые приезжают из различных регионов и городов области, конечно, решается. Но позже половина докторов все равно покидают Нижний Тагил. Нужно исходить из того, что необходимо готовить кадры, которые тут родились, выросли и тут продолжат свою деятельность. У нас ведущие клиники города Екатеринбурга забирают достаточно большое количество специалистов. Могу заметить, что часть больниц начала свои высокие технологии именно после того, как к ним приехали врачи из Нижнего Тагила, -- сказал один из представителей медицины Свердловской области.



Медики отметили, что сейчас нет никакой областной программы по обеспечению иногородних врачей жильем. Это бы могло мотивировать специалистов приезжать работать и жить в Нижний Тагил. Также необходимо мотивировать и медиков, которые родились в Нижнем Тагиле.



