Медики Нижнего Тагила пожаловались министру здравоохранения Свердловской области на нехватку кадров и низкие зарплаты

21 июня министр здравоохранения Свердловской области Трофимов Игорь Михайлович на пресс-конференции ответил на вопросы медиков и жителей Нижнего Тагила. Был поднят вопрос острой нехватки кадров.

Так, было отмечено, что зарплата хирурга в Нижнем Тагиле составляет 17 000. Медработники требуют решения проблемы с кадрами. Сейчас данная ситуация зачастую замалчивается.





Проблемы, которые сейчас озвучили, находятся на уровне Минздрава области, но они решаются, -- отметил министр.



Медики, в свою очередь, парировали, что сложности с кадрами могут привести к гибели медицины в России в целом. Один человек не в состоянии работать за троих, это снижает эффективность оказываемых услуг.





Один из присутствующих на встрече представителей здравоохранения области сослался на «дорожную карту», которая включает в себя, в том числе, и интенсивность труда:





Там заложена производительность труда и соотношение койко-мест на единицу персонала. В Указах президента сказано про заработную плату. Так, она в 2018 году должна составлять 200% от средней оплаты труда. И нигде не сказано, что это на одну ставку. Эту проблему все знают, все озвучивают. Видимо, что-то там заложено для нас не совсем понятно. Что касается санитарок и медсестер, то санитарка сейчас относится к младшему медперсоналу, младший медперсонал должен иметь документ о профильном образовании. На сегодняшний день, у нас нет младшего персонала, имеющего такие документы.



Также медиками было сказано, что жалобы лично ими на прежнюю систему здравоохранения отправлялись неоднократно. Пока они не видят ответного действия.