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Новости Нижнего Тагила

Нижний Тагил попал на седьмую строку в рейтинге самых опасных городов России

21 июня 2017, 07:15Добавить новость
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Нижний Тагил вошёл в первую десятку рейтинга самых опасных городов России. Результаты опроса респондентов были оглашены на одном из российских порталов недвижимости - Domofond.ru.

В опросе принял участие 258 441 россиянин, это жители крупнейших городов. Им предстояло согласиться или опровергнуть утверждение «Я проживаю в безопасном районе и не боюсь выйти на улицу в темное время суток». Нижний Тагил набрал шесть баллов и оказался на седьмом месте. Самым опасным для проживания стал город Шахты, Ростовская область.

В свою очередь, самыми безопасными стали Сочи и Грозный. К примеру, жители чеченской столицы называют людей в Чечне дружелюбными, готовыми прийти на помощь.

© TagilCity.ru
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