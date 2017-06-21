Нижний Тагил попал на седьмую строку в рейтинге самых опасных городов России

В опросе принял участие 258 441 россиянин, это жители крупнейших городов. Им предстояло согласиться или опровергнуть утверждение «Я проживаю в безопасном районе и не боюсь выйти на улицу в темное время суток». Нижний Тагил набрал шесть баллов и оказался на седьмом месте. Самым опасным для проживания стал город Шахты, Ростовская область.





В свою очередь, самыми безопасными стали Сочи и Грозный. К примеру, жители чеченской столицы называют людей в Чечне дружелюбными, готовыми прийти на помощь.