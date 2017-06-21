Расстеклить балконы и убрать алкомаркеты предложила гордума Екатеринбурга к предстоящему ЧМ-2018

Депутаты гордумы Екатеринбурга обратились к мэрии с предложением привести фасады домов в единообразный вид, в том числе, расстеклить балконы.

Данные изменения должны быть проведены к предстоящему мундиалю, пишет JustMedia. В список объектов, которые подвергнутся изменениям, попали 2065 объектов. Все они расположены рядом с Центральным стадионом.





Также было предложено избавиться от алкомаркетов по транспортному маршруту ЧМ-2018.





При этом мэрия города отметила, что подобные радикальные решения могут убить у горожан интерес к предстоящему спортивному событию.