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Расстеклить балконы и убрать алкомаркеты предложила гордума Екатеринбурга к предстоящему ЧМ-2018

21 июня 2017, 12:30Добавить новость
администрация,город,Екатеринбург,Свердловская область,спорт,мэрия,мундиаль,ЧМ-2018

Депутаты гордумы Екатеринбурга обратились к мэрии с предложением привести фасады домов в единообразный вид, в том числе, расстеклить балконы.

Данные изменения должны быть проведены к предстоящему мундиалю, пишет JustMedia. В список объектов, которые подвергнутся изменениям, попали 2065 объектов. Все они расположены рядом с Центральным стадионом.

Также было предложено избавиться от алкомаркетов по транспортному маршруту ЧМ-2018.

При этом мэрия города отметила, что подобные радикальные решения могут убить у горожан интерес к предстоящему спортивному событию. 

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Комментарии (1)
DeathSaler 21.06.2017 13:27:34 #
интересно на каком основании они это будут проводить юридически? расстеклить балкон, снять кондиционер, что еще? занавески всем одинаковые и по 2 фиалки на каждый подоконник? конечно, если здание имеет историческую ценность - то никаких вопросов. но вот только таких зданий - можно по пальцам пересчитать! и опять же - они никому не нужны были, до первой возможности выписать какой-нить штраф...
а алкомаркеты вообще при чем? у собственников есть все разрешения на деятельность магазина в соответствии с федеральным законом. и никакое местячковое решение не может это отменить!
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