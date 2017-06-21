| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Российских матерей двух или более детей лишили права выбирать дату отпуска

21 июня 2017, 19:00Добавить новость
закон,отдых,Россия,многодетная мать,многодетная семья,мать,мама,дети,отпуск,право,свободный,выбор,минтруд,трудовой кодекс
Минтруд РФ лишил многодетных матерей права выбора свободной даты отпуска.

Имевшееся в Трудовом кодексе РФ право матерей 2-х или более детей до 12 лет самим выбирать дату отпуска аннулировано. Ранее такие матери сами решали, когда им пойти в отпуск. Сейчас такого права у них не будет. Минтруд признал его утратившим силу и отменил, сообщает газета «Известия».

Женщины против такого изменения и требуют возврата старой нормы. Член комисси при Минтруде считает:

При наличии маленьких детей удобно самостоятельно выбирать время отпуска. И то, что отменили этот акт, конечно, печально. Но он, к сожалению, был фактически мертвым. Очень мало кто о нем знал и применял на практике.


А представитель сообщества многодетных матерей, глава Ассоциации многодетных семей «Много нас», мать шестерых детей Елена Фоминых считает, что эта мера социальной поддержки должна быть обязательно возвращена женщинам.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , , , , ,
15 000 рублей возмещения морального вреда взыскано с воспитательницы детского сада в поселке Горноуральском в связи с падением девочки с качелей 29 мая, 11:50
Семейный конфликт в Екатеринбурге закончился поножовщиной: отец чуть не зарезал 15-летнего сына (ФОТО) 15 апреля, 17:15
25% российских семей отказываются от получения материнского капитала 14 апреля, 13:10 1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 387
Подписаться на новости