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Новости Нижнего Тагила

9-летняя школьница из Нижнего Тагила читает рэп собственного сочинения: за 5 дней композиция набрала почти 18 тысяч просмотров (ФОТО, ВИДЕО)

21 июля 2017, 17:20Добавить новость
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Припев нового трека Лизы Иванцовой с творческим именем Sliva начинается со слов «Качай-качай и не скучай, если хочешь, полмира раскачай». Эта композиция с 16 июля, за прошедшие 5 дней, уже успела набрать около 18 тысяч просмотров.

Она занимается танцами, этот стиль называется break и у неё это хорошо получается. Она уже выигрывала среди тагильских ребят, занимала другие призовые места. И ещё пишет и читает рэп. Сама. Это сразу два аспекта хип-хоп культуры: и рэп и танец, -- рассказал редакции TagilCity.ru её тренер.

 

Зачитала новый трек Sliva на знакомом всем тагильчанам месте – набережной, неподалёку от новой гостиницы и 64 школы, в которой она учится.

 

Рэпом занимаюсь недолго, примерно полгода. До этого занималась 4 года уличной культурой и танцами в E-dance studio. На баттлы ездили в другие города. У нас в городе тоже участвовали, -- рассказала редакции TagilCity.ru Sliva.

 

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Сейчас ведётся работа над новым творением.

 

Идеи есть, я сейчас над ними и работаю, но пока не скажу, что именно получится, потому что в процессе часто все меняется, -- поделилась планами юная тагильчанка.

 

Ранее был записан другой её трек с названием «Цени стиль», он набрал меньше просмотров, но и в нём узнаётся её стиль.

 

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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