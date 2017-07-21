9-летняя школьница из Нижнего Тагила читает рэп собственного сочинения: за 5 дней композиция набрала почти 18 тысяч просмотров (ФОТО, ВИДЕО)

Она занимается танцами, этот стиль называется break и у неё это хорошо получается. Она уже выигрывала среди тагильских ребят, занимала другие призовые места. И ещё пишет и читает рэп. Сама. Это сразу два аспекта хип-хоп культуры: и рэп и танец, -- рассказал редакции TagilCity.ru её тренер.

Зачитала новый трек Sliva на знакомом всем тагильчанам месте – набережной, неподалёку от новой гостиницы и 64 школы, в которой она учится.

Рэпом занимаюсь недолго, примерно полгода. До этого занималась 4 года уличной культурой и танцами в E-dance studio. На баттлы ездили в другие города. У нас в городе тоже участвовали, -- рассказала редакции TagilCity.ru Sliva.

Сейчас ведётся работа над новым творением.

Идеи есть, я сейчас над ними и работаю, но пока не скажу, что именно получится, потому что в процессе часто все меняется, -- поделилась планами юная тагильчанка.

Ранее был записан другой её трек с названием «Цени стиль», он набрал меньше просмотров, но и в нём узнаётся её стиль.