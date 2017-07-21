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Новости Нижнего Тагила

Несколько семей в Верхней Синячихе не могут добиться переселения из аварийного жилья

21 июля 2017, 10:30Добавить новость
администрация,нарушение,проверка,Свердловская область,следственный коммитет,верхняя синячиха,аварийное жилье,переселение

В поселке Верхняя Синячиха несколько жителей, в том числе и 92-летняя ветеран труда, проживают в опасных условиях.

Так, несколько семей проживают в домах, признанных аварийными. Однако, переселение до сих пор не произведено. Местные жители обращались в СМИ, ситуация вышла на федеральный уровень.

Следственным отделом по Алапаевску начата проверка.

В ходе проверки выяснится: принимались ли администрацией населенного пункта меры по переселению граждан из аварийного жилья, в полном ли объеме проводились необходимые мероприятия, будут опрошены жильцы и ответственные лица.

Результатом мероприятий станет принятие соответствующего процессуального решения. 

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