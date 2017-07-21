Лучшие работники торговли получили награды от мэра Нижнего Тагила

В честь Дня торговли в Нижнем Тагиле прошла встреча мэра города с работниками отрасли. Лучшие из них были отмечены наградами.

Сергей Носов провел встречу с работниками торговли, которая была приурочена к их профессиональному празднику, отмечаемому 22 июля.





Глава администрации поздравил всех присутствующих, а лучшие сотрудники торговой сферы получили из рук мэра почетные грамоты и благодарственные письма.





По информации управления промышленной политики и развития предпринимательства, сегодня в Нижнем Тагиле работает почти 4 000 объектов потребительского рынка, в числе которых 2 476 объектов торговли.





Предприятия городского общепита предлагают жителям и гостям города блюда более 30 видов кухонь. В сфере услуг и потребительского рынка работают около 34 000 человек.

Только в 1-м полугодии 2017 года в Нижнем Тагиле открылось 101 новое предприятие, проведено 39 ярмарок, создано дополнительно 583 новых рабочих места.





Сергей Носов подчеркнул:



