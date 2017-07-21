Лучшие работники торговли получили награды от мэра Нижнего Тагила

Сергей Носов провел встречу с работниками торговли, которая была приурочена к их профессиональному празднику, отмечаемому 22 июля.
Глава администрации поздравил всех присутствующих, а лучшие сотрудники торговой сферы получили из рук мэра почетные грамоты и благодарственные письма.
По информации управления промышленной политики и развития предпринимательства, сегодня в Нижнем Тагиле работает почти 4 000 объектов потребительского рынка, в числе которых 2 476 объектов торговли.
Предприятия городского общепита предлагают жителям и гостям города блюда более 30 видов кухонь. В сфере услуг и потребительского рынка работают около 34 000 человек.
Только в 1-м полугодии 2017 года в Нижнем Тагиле открылось 101 новое предприятие, проведено 39 ярмарок, создано дополнительно 583 новых рабочих места.
Сергей Носов подчеркнул:
Тот уровень, на который мы вышли в сфере потребительского рынка, - это основа для движения вперед. Главное, что в городе создается конкурентная среда. Результатом ее окончательного формирования станет улучшение качества товаров и услуг, предоставляемых тагильчанам.