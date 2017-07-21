Полицейский из Нижнего Тагила был награждён медалью «За боевое содружество» от ГУ МВД по региону (ФОТО)

Вручение наград проводил начальник областного МВД Михаил Бородин, передает полковник Валерий Горелых, начальник пресс-службы главка.



Четырем сотрудникам были вручены медали «За доблесть в службе», три человека получили награду – «За боевое содружество». Среди них тагильчанин – подполковник Иван Колесников, заместитель начальника отдела организации охраны общественного порядка. Медали «За смелость во имя спасения» получили еще пятеро полицейских.



Помимо медалей участники торжественного собрания получили благодарности, в том числе от Министра внутренних дел РФ.



В завершение церемонии особо были отмечены два сыщика, раскрывшие серию ритуальных убийств близ Ганиной Ямы – майор Евгений Логвинский и подполковник Евгений Химич.

Генерал Бородин тепло поздравил своих коллег с наградами и искренне пожелал им новых успехов в деле по защите граждан от посягательств представителей криминального мира, -- отметил полковник Горелых.

Фото: пресс-служба МВД по региону