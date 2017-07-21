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Новости Нижнего Тагила

Полицейский из Нижнего Тагила был награждён медалью «За боевое содружество» от ГУ МВД по региону (ФОТО)

21 июля 2017, 08:00Добавить новость
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В ГУ МВД по региону накануне прошло награждение 23-ти офицеров и сержантов гарнизона, которые отличились при выполнении своей работы.

Вручение наград проводил начальник областного МВД Михаил Бородин, передает полковник Валерий Горелых, начальник пресс-службы главка.

Четырем сотрудникам были вручены медали «За доблесть в службе», три человека получили награду – «За боевое содружество». Среди них тагильчанин – подполковник Иван Колесников, заместитель начальника отдела организации охраны общественного порядка. Медали «За смелость во имя спасения» получили еще пятеро полицейских.

 

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Помимо медалей участники торжественного собрания получили благодарности, в том числе от Министра внутренних дел РФ.

 

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В завершение церемонии особо были отмечены два сыщика, раскрывшие серию ритуальных убийств близ Ганиной Ямы – майор Евгений Логвинский и подполковник Евгений Химич.

 

Генерал Бородин тепло поздравил своих коллег с наградами и искренне пожелал им новых успехов в деле по защите граждан от посягательств представителей криминального мира, -- отметил полковник Горелых.

 

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Фото: пресс-служба МВД по региону
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