Сломанный во время урагана тополь до сих пор не дает проникнуть свету в окна жителей ГГМ в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Сломанный во время урагана в Нижнем Тагиле тополь лежит прямо на доме. Крона дерева закрывает окна жильцов дома № 5 по улице Тагилстроевская на ГГМ.

Поваленное на дом дерево достигает 5 этажа. Крона дерева уже увяла, так как в таком состоянии оно находится давно, с тех пор как 3 июня прошёл ураган.

Но дерево никто не убирает. Ветки загораживают свет жильцам дома. Более того, сломанный во время грозы ствол может в любой момент упасть.

Мы писали заявления в управляющую компанию. Но пока никто дерево не убирает. Второй месяц живем в полумраке. Дерево уже завяло, а мы все ждем, -- делятся проблемой жильцы дома.

Последствия урагана в городе устранялись уже на следующий день после бури. Многие жилые дворы в городе уже прибраны. Однако есть участки, где завалы из деревьев и веток до сих пор не ликвидированы.





Дом №5 по улице обслуживает управляющая компания «СтройСервис». В управляющей компании не отрицают, что получали заявления от жильцов дома с просьбой спилить сломанный тополь. Директор УК признает, что есть проблема с поваленным деревом.





Работа ведется, Тагилстроевская администрация в курсе. У нас есть разрешение по ликвидации обоих деревьев. Дело в том, что они растут от одного корня и убрать придется оба. Но решить вопрос мы сможем только совместными силами с районной администрацией. Здесь нужна спецтехника: автовышка и кран, -- пояснили в УК «СтройСервис».

Отсутствие спецтехники и специалистов, которые смогут безопасно произвести работы по ликвидации тополей, затянуло время с решением проблемы.





Нужны специалисты, которые ликвидируют дерево, не повредив окна и электропроводку. Ждем помощи от Тагилстроевской администрации. На сегодняшний день были выработаны совместные действия. Во вторник состоится совещание в администрации Тагилстроевского района, там я еще раз буду поднимать вопрос о предоставлении спецтехники и специалистов подрядной организации для проведения работ. Эти последствия урагана в любом случае будут устранены, -- заверил директор управляющей компании «СтройСервис».

Напомним, ураган 3 июня принес немало неприятных последствий в виде сорванных крыш и поваленных деревьев в Нижнем Тагиле.