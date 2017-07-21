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Новости Нижнего Тагила

Сломанный во время урагана тополь до сих пор не дает проникнуть свету в окна жителей ГГМ в Нижнем Тагиле (ФОТО)

21 июля 2017, 18:30Добавить новость
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Сломанный во время урагана в Нижнем Тагиле тополь лежит прямо на доме. Крона дерева закрывает окна жильцов дома № 5 по улице Тагилстроевская на ГГМ. 

Поваленное на дом дерево достигает 5 этажа. Крона дерева уже увяла, так как в таком состоянии оно находится давно, с тех пор как 3 июня прошёл ураган.

Но дерево никто не убирает. Ветки загораживают свет жильцам дома. Более того, сломанный во время грозы ствол может в любой момент упасть.

 

Мы писали заявления в управляющую компанию. Но пока никто дерево не убирает. Второй месяц живем в полумраке. Дерево уже завяло, а мы все ждем, -- делятся проблемой жильцы дома.

 

Последствия урагана в городе устранялись уже на следующий день после бури. Многие жилые дворы в городе уже прибраны. Однако есть участки, где завалы из деревьев и веток до сих пор не ликвидированы.

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Дом №5 по улице обслуживает управляющая компания «СтройСервис». В управляющей компании не отрицают, что получали заявления от жильцов дома с просьбой спилить сломанный тополь. Директор УК признает, что есть проблема с поваленным деревом.

Работа ведется, Тагилстроевская администрация в курсе. У нас есть разрешение по ликвидации обоих деревьев. Дело в том, что они растут от одного корня и убрать придется оба. Но решить вопрос мы сможем только совместными силами с районной администрацией. Здесь нужна спецтехника: автовышка и кран, -- пояснили в УК «СтройСервис».

 

Отсутствие  спецтехники и специалистов, которые смогут безопасно произвести работы по ликвидации тополей, затянуло время с решением проблемы.

Нужны специалисты, которые ликвидируют дерево, не повредив окна и электропроводку. Ждем помощи от Тагилстроевской администрации. На сегодняшний день были выработаны совместные действия. Во вторник состоится совещание в администрации Тагилстроевского района, там я еще раз буду поднимать вопрос о предоставлении спецтехники и специалистов подрядной организации для проведения работ. Эти последствия урагана в любом случае будут устранены, -- заверил директор управляющей компании «СтройСервис».

 

Напомним, ураган 3 июня принес немало неприятных последствий в виде сорванных крыш и поваленных деревьев в Нижнем Тагиле.

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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Комментарии (1)
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