Сожжение детьми цветов в Вечном огне на Площади Славы стало причиной проверки, рейдов и профилактических мероприятий в Нижнем Тагиле

Масштабные мероприятия начаты полицией Нижнего Тагила после инцидента, когда 16 июля группа младших школьников сжигала в Вечном огне цветы, принесённые к мемориалу тагильчанами.
По материалам, опубликованным порталом TagilCity.ru, начата проверка, целью которой является установление личностей тех детей и их родителей.
Полиция проводит проверку по факту этих противоправных деяний. Материалы переданы в ПДН отдела полиции №17. Для установления личности детей запрошены данные системы «Безопасный город», -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.
Также в полиции пообещали провести профилактические мероприятия, чтобы исключить повторение подобных инцидентов.
По Площади Славы будут организованы рейды, полицейские проведут с детьми профилактические мероприятия, -- добавили в пресс-группе УВД.