Сожжение детьми цветов в Вечном огне на Площади Славы стало причиной проверки, рейдов и профилактических мероприятий в Нижнем Тагиле

По материалам, опубликованным порталом TagilCity.ru, начата проверка, целью которой является установление личностей тех детей и их родителей.

Полиция проводит проверку по факту этих противоправных деяний. Материалы переданы в ПДН отдела полиции №17. Для установления личности детей запрошены данные системы «Безопасный город», -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.



Также в полиции пообещали провести профилактические мероприятия, чтобы исключить повторение подобных инцидентов.