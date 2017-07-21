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Новости Нижнего Тагила

Сожжение детьми цветов в Вечном огне на Площади Славы стало причиной проверки, рейдов и профилактических мероприятий в Нижнем Тагиле

21 июля 2017, 16:45Добавить новость
Вагонка,Нижний Тагил,полиция,профилактика,память,вечный огонь,безопасный город,рейд,площадь Славы
Масштабные мероприятия начаты полицией Нижнего Тагила после инцидента, когда 16 июля группа младших школьников сжигала в Вечном огне цветы, принесённые к мемориалу тагильчанами.

По материалам, опубликованным порталом TagilCity.ru, начата проверка, целью которой является установление личностей тех детей и их родителей.

 

Полиция проводит проверку по факту этих противоправных деяний. Материалы переданы в ПДН отдела полиции №17. Для установления личности детей запрошены данные системы «Безопасный город», -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.


Также в полиции пообещали провести профилактические мероприятия, чтобы исключить повторение подобных инцидентов.

 

По Площади Славы будут организованы рейды, полицейские проведут с детьми профилактические мероприятия, -- добавили в пресс-группе УВД.

 

 
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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