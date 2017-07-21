Участки дорог на Вые и Красном Камне в Нижнем Тагиле будут закрыты для авто и трамваев

С 21 июля на ремонт будут закрыты следующие участки дорог Нижнего Тагила: от ул. Быкова до ул.Фрунзе и от ул.Пархоменко до ул. Восточной. Это начало третьего этапа капитального ремонта дороги по улице Космонавтов.

Закрывают третью линию ремонта улицы Космонавтов. Один участок - дорога от ул. Быкова до ул. Фрунзе, и второй – от ул. Пархоменко до ул. Восточная, -- сообщил Никита Чапурин, председатель ОД «Тагил без ям».

Маршрут объезда от перекрестка улиц Фрунзе и Космонавтов останется прежним: через ул. Грибоедова по ул. Восточной, затем по ул. Жуковского до ул. Пархоменко.





Закрываются участки от ул. Быкова до ул. Фрунзе и от ул. Пархоменко до ул. Восточная. Отдельно объездные пути для этих участков не предусмотрены, так как перекрестки не будут закрыты, -- сообщили в разговоре с редакцией TagilCity.ru в МУП «Сигнал 3»

В связи с началом 3 этапа ремонта закрывается движение трамваев на ВМЗ. С 22 июля отменяется маршрут №16 А «Новая Кушва – Вокзал – пр. Ленина – ул. Островского – ВМЗ». Также изменится расписание внутренних дежурных поездов.





На Тагилстрой и по улице Победы движение трамваев будет по-прежнему закрыто. Проспект Мира также будет перекрыт для электротранспорта из-за приостановки движения маршрутов.

В центре города останутся работать 1,12,15 и 17 маршруты трамваев.





Напомним, третий этап ремонта - часть проекта капитального ремонта дорог на Вые и Красном Камне в Нижнем Тагиле.