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Новости Нижнего Тагила

Владимир Путин 21 июля в прямом эфире ответит на вопросы одаренных детей (ВИДЕО)

21 июля 2017, 09:30Добавить новость
Россия,НТВ,Сириус,прямая линия,дети,Путин,прямой эфир

21 июля в 16.00 телекомпания НТВ проведет прямую трансляцию, где Владимир Путин пообщается с одаренными школьниками. 

Владимир Путин проведет «Недетский разговор» - именно так называется трансляция – с воспитанниками лагеря «Сириус» в Сочи. Президент России познакомиться с проектными работами одаренных детей, позволит им задать ему в прямом эфире вопросы.

В мероприятии примут участие 800 учащихся почти из всех регионов России. Так же присоединиться к пресс-конференции во время эфира сможет любой ребенок по телефону горячей линии.



Видео: НТВ

 

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