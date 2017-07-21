Владимир Путин 21 июля в прямом эфире ответит на вопросы одаренных детей (ВИДЕО)

21 июля в 16.00 телекомпания НТВ проведет прямую трансляцию, где Владимир Путин пообщается с одаренными школьниками.

Владимир Путин проведет «Недетский разговор» - именно так называется трансляция – с воспитанниками лагеря «Сириус» в Сочи. Президент России познакомиться с проектными работами одаренных детей, позволит им задать ему в прямом эфире вопросы.





В мероприятии примут участие 800 учащихся почти из всех регионов России. Так же присоединиться к пресс-конференции во время эфира сможет любой ребенок по телефону горячей линии.









Видео: НТВ