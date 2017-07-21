Детские сады появятся на первых этажах новых жилых домов в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле появятся билдинг-сады – проекты жилых домов, в которых на первых этажах будут располагаться детские сады.

Так называемые билдинг-сады уже существуют в других городах России. Теперь такие проекты появятся и в Нижнем Тагиле, об этом было сказано на совещании в администрации города главным архитектором Константином Никкелем. Мэр города одобрил данное предложение.





Известно, что в Нижнем Тагиле дети от 3-х до 7-и лет обеспечены местами в дошкольных учреждениях, но в возрастной группе до 3-х лет с этим еще существует проблема. Более 3 000 детей нуждаются в местах в ясельных группах.





В городе действуют 143 детских сада, которые посещают более 21 000 детей. Из них 582 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, об этом сообщает «Тагильский рабочий».