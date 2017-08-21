1 000 рублей попыталась выручить жительница Екатеринбурга от продажи медали «За отвагу»

В июне 2017 года женщина разместила в сети интернет объявление о продаже медали «За отвагу». За государственную награду она попросила 1 000 рублей.



Встреча с покупателем была назначена на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. После продажи женщину задержали сотрудники транспортной полиции.



Материалы уголовного дела следователи направили в суд, который 21 августа вынес обвинительный приговор. За сбыт государственных наград жительницу Екатеринбурга приговорили к штрафу, размер которого не уточняется, передаёт Облгазета.