| регистрация
Новости Нижнего Тагила

1 000 рублей попыталась выручить жительница Екатеринбурга от продажи медали «За отвагу»

21 августа 2017, 22:35Добавить новость
Екатеринбург,полиция,Свердловская область,суд,уголовное дело,штраф,награда,продажа
Жительница Екатеринбурга разместила в интернете объявление о продаже медали «За отвагу». Попытка продажи государственной награды привлекла внимание сотрудников полиции.

В июне 2017 года женщина разместила в сети интернет объявление о продаже медали «За отвагу». За государственную награду она попросила 1 000 рублей.

Встреча с покупателем была назначена на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. После продажи женщину задержали сотрудники транспортной полиции.

Материалы уголовного дела следователи направили в суд, который 21 августа вынес обвинительный приговор. За сбыт государственных наград жительницу Екатеринбурга приговорили к штрафу, размер которого не уточняется, передаёт Облгазета.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Три года колонии были назначены экс-главе районной администрации Екатеринбурга за взятку
18 августа, 08:00
0 0
1 миллион рублей заплатит екатеринбургская фирма за попытку подкупа сотрудника МВД
2 августа, 07:35
0 3
30 килограмм ртути было продано полицейскому в Екатеринбурге
26 июля, 19:45
1 0

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 461
Подписаться на новости