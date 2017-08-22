500 рублей штрафа выплатят девочки из Самарской области за убийство котёнка в прямом эфире

В середине августа две школьницы из Самарской области транслировали в сеть интернет убийство котёнка. Младшую сестру одной из девочек они обучали тому, как нужно бросать животное в стену, причём просили делать это до момента, пока котёнок не умер.



21 августа комиссия ПДН вынесла решение о наложении на несовершеннолетних живодёрок штрафа в размере 500 рублей. Зоозащитники считают подобное наказание мягким и собираются оспорить решение комиссии, передаёт Rupolit.net.



Недовольство решением о наложении штрафа выразили и пользователи социальных интернет-сообществ области. По их мнению, мягкость наказания вызвана нежеланием сотрудников следственных органов выполнять свою работу.