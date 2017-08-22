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Новости Нижнего Тагила

500 рублей штрафа выплатят девочки из Самарской области за убийство котёнка в прямом эфире

22 августа 2017, 00:05Добавить новость
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Комиссия по делам несовершеннолетних Самарской области назначила штраф в размере 500 рублей школьницам, которые транслировали в сеть интернет убийство котёнка.

В середине августа две школьницы из Самарской области транслировали в сеть интернет убийство котёнка. Младшую сестру одной из девочек они обучали тому, как нужно бросать животное в стену, причём просили делать это до момента, пока котёнок не умер.

21 августа комиссия ПДН вынесла решение о наложении на несовершеннолетних живодёрок штрафа в размере 500 рублей. Зоозащитники считают подобное наказание мягким и собираются оспорить решение комиссии, передаёт Rupolit.net.

Недовольство решением о наложении штрафа выразили и пользователи социальных интернет-сообществ области. По их мнению, мягкость наказания вызвана нежеланием сотрудников следственных органов выполнять свою работу.

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Комментарии (3)
Эдуард Рыбаков 22.08.2017 02:45:48 #
А с какой формулировкой?
Vi 22.08.2017 08:48:08 #
Что это за размер штрафа такой? Выходит перейти дорогу в неположенном месте и цинично убить живое существо - это равнозначные преступления??? Раз штраф одинаковый...
xemafor 22.08.2017 10:30:47 #
надо 500000 штраф
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