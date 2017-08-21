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Новости Нижнего Тагила

Второе судебное заседание по делу об убийстве Дарьи Зембицкой состоялось в Нижнем Тагиле (ФОТО)

21 августа 2017, 23:45Добавить новость
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Второе судебное заседание по делу убитой в январе Дарье Зембицкой завершилось в Нижнем Тагиле. Были заслушаны показания родственников жертвы, её соседа и матери обвиняемого.

21 августа в рамках второго судебного заседания по делу об убийстве Дарьи Зембицкой были заслушаны показания её отца и сестры. Также показания дали сосед Дарьи по кварталу и мать обвиняемого в убийстве девушки Сергея Какшина.

Сосед убитой рассказал о том, как утром 9 января видел Сергея Какшина, который нёс на плече тело девушки. Сестра Дарьи заявила о том, что изначально подозревала Какшина в убийстве и даже выдвинула мотив – ревность мужчины к молодому человеку, с которым у Дарьи начались серьёзные отношения незадолго до гибели.

Мать подсудимого рассказала суду о том, что отношения бывших супругов складывались хорошо, и её сын периодически помогал Дарье. Также она опровергла информацию о том, что угрожала бывшей снохе.

В зал суда не явился Сергей Ефременко, с которым Дарья Зембицкая общалась незадолго до гибели и которому призналась в любви на своей странице в социальной сети. По словам мужчины, он общался с девушкой только в сети интернет и виделся с ней всего один раз.


Следующее судебное заседание назначено на 30 августа, передают ИА «Все новости». Напомним, что в январе 2017 года тагильчанку Дарью Зембицкую убил бывший муж на почве ревности.


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Фото: ИА «Все новости»
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Комментарии (1)
Эдуард Рыбаков 22.08.2017 02:44:20 #
А зачем столько судов?   Дело ведь ясное.
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