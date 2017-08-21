Второе судебное заседание по делу об убийстве Дарьи Зембицкой состоялось в Нижнем Тагиле (ФОТО)

21 августа в рамках второго судебного заседания по делу об убийстве Дарьи Зембицкой были заслушаны показания её отца и сестры. Также показания дали сосед Дарьи по кварталу и мать обвиняемого в убийстве девушки Сергея Какшина.



Сосед убитой рассказал о том, как утром 9 января видел Сергея Какшина, который нёс на плече тело девушки. Сестра Дарьи заявила о том, что изначально подозревала Какшина в убийстве и даже выдвинула мотив – ревность мужчины к молодому человеку, с которым у Дарьи начались серьёзные отношения незадолго до гибели.



Мать подсудимого рассказала суду о том, что отношения бывших супругов складывались хорошо, и её сын периодически помогал Дарье. Также она опровергла информацию о том, что угрожала бывшей снохе.



В зал суда не явился Сергей Ефременко, с которым Дарья Зембицкая общалась незадолго до гибели и которому призналась в любви на своей странице в социальной сети. По словам мужчины, он общался с девушкой только в сети интернет и виделся с ней всего один раз.



Следующее судебное заседание назначено на 30 августа, передают ИА «Все новости». Напомним, что в январе 2017 года тагильчанку Дарью Зембицкую убил бывший муж на почве ревности.

Фото: ИА «Все новости»