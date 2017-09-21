| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Более 4 000 свердловчан пойдут в армию этой осенью

21 сентября 2017, 19:30Добавить новость
безопасность,здоровье,Свердловская область,вооруженные силы,армия,призыв,молодые люди
Во время осеннего призыва ряды Российской Армии пополнят 4169 молодых свердловчан.

Осенний призыв начнется 1 октября и окончится в декабре. За этот период ряды Вооруженных сил РФ пополнят 4169 молодых людей из Свердловской области.

Четвертая часть от общего числа призывников останется в Центральном военном округе, треть отправится на Восток, а остальных направят в Южный и Северный военные округа. Исполняющий обязанности заместителя губернатора отметил необходимость мер по снижению числа «уклонистов», а также создание контроля по медицинскому обследованию призывников.

В департаменте информационной политики губернатора региона сообщают, что Свердловская область входит в число основных поставщиков молодых людей в Вооруженные силы России. По результатам весеннего призыва 2017 года служить отправились 4116 молодых свердловчан, пишет Rupolit.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Врач из Первоуральска будет награжден медалью за спасение тонущей женщины (ФОТО)
вчера, 10:30
2 0
Жительница Туринска упала в вырытую коммунальщиками яму и сломала руку (ФОТО)
19 сентября, 12:30
0 0
Заморозки до -3 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле и Свердловской области 19 сентября
19 сентября, 10:30
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 85
Подписаться на новости