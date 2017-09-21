Более 4 000 свердловчан пойдут в армию этой осенью

Осенний призыв начнется 1 октября и окончится в декабре. За этот период ряды Вооруженных сил РФ пополнят 4169 молодых людей из Свердловской области.





Четвертая часть от общего числа призывников останется в Центральном военном округе, треть отправится на Восток, а остальных направят в Южный и Северный военные округа. Исполняющий обязанности заместителя губернатора отметил необходимость мер по снижению числа «уклонистов», а также создание контроля по медицинскому обследованию призывников.





В департаменте информационной политики губернатора региона сообщают, что Свердловская область входит в число основных поставщиков молодых людей в Вооруженные силы России. По результатам весеннего призыва 2017 года служить отправились 4116 молодых свердловчан, пишет Rupolit.