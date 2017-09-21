| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Екатеринбурженка завалила свою квартиру мусором и была переселена за долги

21 сентября 2017, 20:30Добавить новость
деньги,Екатеринбург,жкх,мусор,судебные приставы,квартира,долг
Судебные приставы Екатеринбурга переселили женщину, которая задолжала за услуги ЖКХ крупную сумму. В ее квартире были обнаружены залежи мусора.

69-летняя жительница Екатеринбурга задолжала за услуги ЖКХ более 200 000 рублей. Судебными приставами было принято решение о переселении женщины в квартиру меньшей площади. Чтобы оповестить ее об этом, приставам совместно с представителями ЖКХ пришлось вскрывать дверь квартиры, так как найти должницу так и не удалось.

Однако попасть внутрь они так и не смогли – помещение было завалено мусором до самого входа. Жильцы дома рассказали, что носить мусор с помоек женщина начала после смерти мужа несколько лет назад. Ее сын находится в психбольнице, а дочь пропала 2 года назад.

Приставы приняли решение об удалении отходов при помощи бюджетных средств. Квартира будет очищена уже в ближайшие дни. Сейчас Тамара Кустова уже переселена в квартиру меньшей площади. Жильцы дома благодарят за избавление от такой соседки, пишет URA.ru.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

25 000 должников и неплательщиков алиментов Среднего Урала не смогут выехать за границу
14 июля, 14:57
0 0
1
Около 700 домов Екатеринбурга могут остаться без отопления из-за долгов УК
19 сентября, 09:30
0 0
Коллекторы продали квартиру с проживающей там екатеринбурженкой и тремя детьми (ФОТО)
9 августа, 11:30
4 5

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 261
Подписаться на новости