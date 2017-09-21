Екатеринбурженка завалила свою квартиру мусором и была переселена за долги

69-летняя жительница Екатеринбурга задолжала за услуги ЖКХ более 200 000 рублей. Судебными приставами было принято решение о переселении женщины в квартиру меньшей площади. Чтобы оповестить ее об этом, приставам совместно с представителями ЖКХ пришлось вскрывать дверь квартиры, так как найти должницу так и не удалось.





Однако попасть внутрь они так и не смогли – помещение было завалено мусором до самого входа. Жильцы дома рассказали, что носить мусор с помоек женщина начала после смерти мужа несколько лет назад. Ее сын находится в психбольнице, а дочь пропала 2 года назад.





Приставы приняли решение об удалении отходов при помощи бюджетных средств. Квартира будет очищена уже в ближайшие дни. Сейчас Тамара Кустова уже переселена в квартиру меньшей площади. Жильцы дома благодарят за избавление от такой соседки, пишет URA.ru.



