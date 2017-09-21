Порезы и вырванная шерсть оказались на теле кота после стрижки в ветклинике в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Стрижка кота закончилась порезами и выдранной шерстью в клинике «Вет Хаус» в Нижнем Тагиле. Хозяева животного уверяют, что у них не было поводов не доверять клинике, так как им всегда в ней помогали, когда возникали проблемы с другими домашними питомцами.

О «гуманном отношении» к животному рассказал тагильчанин, который неоднократно пользовался услугами ветеринарной клиники «Вет Хаус».

Обратились в ветеринарную клинику «Вет Хаус» на Островского, 15 с просьбой сделать стрижку коту - длинная шерсть, образовались колтуны. Поводов не доверять клинике не было: врач уверяла в «гуманном отношении» к животным, да и когда были проблемы с другим животным, очень помогли. Однако, каково же было мое удивление, когда вместо обозначенных на процедуру полутора часов прошло всего 20 минут, мне вручили кота, а вечером мы обнаружили, что «гуманным» бритье это никак не назовешь: кот побрит клочками, местами шерсть выдрана, видны порезы, усы обрезаны с одной стороны, шея побрита также клочками, даже на лапах шерсть оставлена на разном уровне! Выглядело это не как стрижка, а как настоящее издевательство. Плюс к этому, якобы была проведена какая-то процедура против блох, которых у кота совершенно не было, было бы сложно не заметить, -- сообщил житель Нижнего Тагила в группе в сети ВК.

Хозяева животного решили обратиться в клинику с претензией, так как питомец страдал, и попытаться вернуть деньги, оплаченные за некачественную услугу.

За эту «услугу» с меня взяли 1 500 рублей. Когда появилась возможность пойти в клинику с претензией и разговором о возврате денег за такую ужасную помощь, то мы столкнулись с еще более интересной ситуацией. Врач, Александра Лях, к моему приходу была уже готова, и на все мои жалобы и претензии отвечала категорично. Так же было предложено «Не нравится - не приходите сюда больше», ни о каком возврате денег и извинениях она и слышать не хотела. Все это было сказано настолько надменным и наглым тоном, какой в сфере услуг и в медицине вообще редко можно услышать, -- рассказал тагильчанин.

На предоставленных владельцем кота фотографиям можно увидеть, как теперь выглядит животное.

Фото: группа ЧСНТ, 20 сентября, 2017 г.





Хозяин кота уверяет, что у него нет цели нанести какой-либо серьезный урон репутации клиники.

Мы оставили отзыв об одной конкретной услуге, без цели нанести какой-либо серьезный урон репутации клиники или еще как-то навредить. Лечат там, как мы сами думаем, вполне неплохо: об этом можно судить и по отзывам, и по многочисленной армии поддержки в комментариях к посту ЧСНТ, и по личному опыту - мы лечили там своих зверушек. Но вот за стрижкой туда лучше не обращаться, для этого есть места получше, -- поделился мнением владелец пострадавшего кота.

Оперативный комментарий от руководства клиники редакции TagilCity.ru не удалось: врач ветклиники был на выезде в течение дня.