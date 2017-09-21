Расследование уголовного дела в отношении барда Новикова завершено в Екатеринбурге

В столице Урала подошло к завершению расследование уголовного дела, возбужденного в отношении барда Александра Новикова, обвиняемого в мошенничестве при строительстве поселка «Бухта Квинс».

Обвиняемыми по делу проходят так же бывший замминистра экономики региона и частное лицо.





По версии следствия, Новиков, вступив в преступный сговор с двумя лицами, похитил деньги пайщиков. На момент вывода денег, строительные работы были выполнены силами частной компании. Однако злоумышленники вывели средства под видом выполнения этих же работ.





Сумма ущерба составила 50 млн рублей, пострадали 60 пайщиков, пишут «Европейско-Азиатские новости».