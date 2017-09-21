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Новости Нижнего Тагила

Программа помощи обманутым дольщикам в Свердловской области будет продлена

21 сентября 2017, 09:00Добавить новость
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В Свердловской области хотят продлить срок действия реестра обманутых дольщиков. Законопроект будет рассмотрен в течение осенней сессии.

На сегодняшний день реестр затрагивает лишь тех, кто пострадал до 1 января 2017 года.

Накануне в Екатеринбурге почти пять тысяч обманутых дольщиков и пайщиков вышли на площадь Труда с призывом оказать помощь в завершении строительства домов.

Также на митинге присутствовали люди, которые не вошли в реестр и, соответственно, не имеют права на получение государственных субсидий в этом отношении, пишет ЕТВ.

 
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