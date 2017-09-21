Программа помощи обманутым дольщикам в Свердловской области будет продлена

На сегодняшний день реестр затрагивает лишь тех, кто пострадал до 1 января 2017 года.





Накануне в Екатеринбурге почти пять тысяч обманутых дольщиков и пайщиков вышли на площадь Труда с призывом оказать помощь в завершении строительства домов.



Также на митинге присутствовали люди, которые не вошли в реестр и, соответственно, не имеют права на получение государственных субсидий в этом отношении, пишет ЕТВ.