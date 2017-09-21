Суд отказался вернуть детей удалившей грудь жительнице Екатеринбурга (ФОТО)

Напомним, жительница Екатеринбурга удалила себе грудь и вела блог в интернете от лица трансгендера. Органы опеки признали женщину невменяемой и забрали приемных детей.





После этого семья подала иск с намерением вернуть детей. Женщина была уверена, что суд встанет на ее сторону, ведь детям будет лучше с любящими родителями, чем в детском доме. Однако суд Екатеринбурга в удовлетворении иска отказал. Было вынесено постановление об изъятии детей из семьи.





Органы опеки утверждают, что проведенная женщиной операция и блог о трансгендерах не имеют никакого отношения к решению суда. Они настаивают на том, что у опекуна обнаружено серьезное психическое заболевание, пишет «Комсомольская Правда».





Женщина намерена обжаловать решение суда, так как теперь органы опеки грозят забрать и ее биологических детей. Она утверждает, что никаких психических заболеваний не имеет. Несмотря на операцию и ведение блога, она не собирается менять пол и все так же является женщиной.





Фото: «Комсомольская Правда»