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Новости Нижнего Тагила

Суд отказался вернуть детей удалившей грудь жительнице Екатеринбурга (ФОТО)

21 сентября 2017, 20:00Добавить новость
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Суд Екатеринбурга поддержал решение органов опеки об изъятии приемных детей из семьи, где женщина удалила себе грудь.

Напомним, жительница Екатеринбурга удалила себе грудь и вела блог в интернете от лица трансгендера. Органы опеки признали женщину невменяемой и забрали приемных детей.

После этого семья подала иск с намерением вернуть детей. Женщина была уверена, что суд встанет на ее сторону, ведь детям будет лучше с любящими родителями, чем в детском доме. Однако суд Екатеринбурга в удовлетворении иска отказал. Было вынесено постановление об изъятии детей из семьи.

Органы опеки утверждают, что проведенная женщиной операция и блог о трансгендерах не имеют никакого отношения к решению суда. Они настаивают на том, что у опекуна обнаружено серьезное психическое заболевание, пишет «Комсомольская Правда».

Женщина намерена обжаловать решение суда, так как теперь органы опеки грозят забрать и ее биологических детей. Она утверждает, что никаких психических заболеваний не имеет. Несмотря на операцию и ведение блога, она не собирается менять пол и все так же является женщиной.

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Фото: «Комсомольская Правда»

 
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