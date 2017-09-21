Тагильчанка могла лишиться съемного жилья после смерти родственников

Жительница Вагонки подала заявление в прокуратуру о нарушении ее жилищных прав. Было установлено, что женщина с 7-летнего возраста проживала вместе с бабушкой и отцом в съемной квартире без регистрации.



После того, как родственники девушки умерли, ей и ее ребенку хозяева квартиры отказали в сдаче жилья и предупредили о выселении.

Как сообщили в прокуратуре Дзержинского района, женщина смогла доказать, что проживала в квартире с детства. Она подтвердила свое обучение в местной школе. При этом законом не предусмотрено, что на вселение в съемное жилье несовершеннолетних требуется согласие владельца квартиры.

Прокуратура направила в суд иск о признании законности проживания женщины с ребенком в съемном жилье. Суд удовлетворил требование, однако пока оно не вступило в законную силу, сообщает «Тагильский Рабочий».