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Новости Нижнего Тагила

Тагильчанка могла лишиться съемного жилья после смерти родственников

21 сентября 2017, 21:00Добавить новость
жкх,Нижний Тагил,проверка,прокуратура,суд,Вагонка,Дзержинский район,квартира,съем
Владелец квартиры на Вагонке собирался выселить тагильчанку после смерти ее родственников, снимающих ранее жилье.

Жительница Вагонки подала заявление в прокуратуру о нарушении ее жилищных прав. Было установлено, что женщина с 7-летнего возраста проживала вместе с бабушкой и отцом в съемной квартире без регистрации.

После того, как родственники девушки умерли, ей и ее ребенку хозяева квартиры отказали в сдаче жилья и предупредили о выселении.

 

Как сообщили в прокуратуре Дзержинского района, женщина смогла доказать, что проживала в квартире с детства. Она подтвердила свое обучение в местной школе. При этом законом не предусмотрено, что на вселение в съемное жилье несовершеннолетних требуется согласие владельца квартиры.

 

Прокуратура направила в суд иск о признании законности проживания женщины с ребенком в съемном жилье. Суд удовлетворил требование, однако пока оно не вступило в законную силу, сообщает «Тагильский Рабочий».

 
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