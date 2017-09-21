Тропа из досок вместо бетонных плит начала разрушаться на ул. Алтайская в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В Алтайском микрорайоне Нижнего Тагила начала разрушаться тропа, соединяющая многоэтажки и социально значимые объекты.

Тропа от многоэтажек до остановки общественного транспорта, Ледового дворца и двух поликлиник - популярный путь в Алтайском микрорайоне. Наиболее частые пешеходы - дети, занимающиеся в спортивном комплексе, и родители с колясками, которые ходят в детскую поликлинику.

Раньше дорогу покрывали бетонные плиты. Со временем покрытие разрушилось, его демонтировали и на этом месте установили деревянный помост.

Деревянная дорога начала разрушаться. Доски гниют и проваливаются. По пути следования к социально значимым объектам местные жители натыкаются на торчащие обломки гнилого дерева.

С одной стороны дороги установлен забор. Металлическое ограждение сильно накренилось и представляет опасность. С другой стороны тропинки - высокая трава. В темное время суток на дороге можно не заметить выступы и ямы. Жителям, которые боятся ходить по тропике, приходится обходить пустыри и огороженные участки.



По словам местных жителей, опасный участок не освещается. Жители опасаются, что зимой им придется обходить большую территорию, чтобы добраться до остановки.

Фонари дорогу не освещают. Здесь сейчас-то можно ноги переломать, а что зимой будет - страшно представить. Трава в человеческий рост, палки, доски - очень опасный участок. В темноте жутко ходить. А темнеет сейчас рано. Старики, школьники, мамы с колясками - как они будут добираться до поликлиники? -- рассказала TagilCity.ru жительница Алтайки Татьяна.



По поводу опасной дороги в управляющей компании Дзержинского района журналисту TagilCity.ru сообщили, что данный участок к их ведомству не относится.



