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Новости Нижнего Тагила

Тропа из досок вместо бетонных плит начала разрушаться на ул. Алтайская в Нижнем Тагиле (ФОТО)

21 сентября 2017, 17:10Добавить новость
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В Алтайском микрорайоне Нижнего Тагила начала разрушаться тропа, соединяющая многоэтажки и социально значимые объекты.

Тропа от многоэтажек до остановки общественного транспорта, Ледового дворца и двух поликлиник - популярный путь в Алтайском микрорайоне. Наиболее частые пешеходы  - дети, занимающиеся в спортивном комплексе, и родители с колясками, которые ходят в детскую поликлинику.

 

Раньше дорогу покрывали бетонные плиты. Со временем покрытие разрушилось, его демонтировали и на этом месте установили деревянный помост.

 

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Деревянная дорога начала разрушаться. Доски гниют и проваливаются. По пути следования к социально значимым объектам местные жители натыкаются на торчащие обломки гнилого дерева.

 

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С одной стороны дороги установлен забор. Металлическое ограждение сильно накренилось и представляет опасность. С другой стороны тропинки - высокая трава. В темное время суток на дороге можно не заметить выступы и ямы. Жителям, которые боятся ходить по тропике, приходится обходить пустыри и огороженные участки. 

 
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По словам местных жителей, опасный участок не освещается. Жители опасаются, что зимой им придется обходить большую территорию, чтобы добраться до остановки.

 

Фонари дорогу не освещают. Здесь сейчас-то можно ноги переломать, а что зимой будет - страшно представить. Трава в человеческий рост, палки, доски - очень опасный участок. В темноте жутко ходить. А темнеет сейчас рано. Старики, школьники, мамы с колясками - как они будут добираться до поликлиники? -- рассказала TagilCity.ru жительница Алтайки Татьяна.


По поводу опасной дороги в управляющей компании Дзержинского района журналисту TagilCity.ru сообщили, что данный участок к их ведомству не относится.

Эта дорога к нам не относится. Кому она принадлежит, я затрудняюсь ответить. Раньше здесь были хорошие плиты, потом их заменили досками. Траву, что находится в радиусе 30-50 метров от жилого комплекса, мы ликвидируем. Поля у Ледового дворца, у поликлиники, скорее всего, никому не принадлежат, -- прокомментировали в УК Дзержинского района. 

© Камила Мориак, TagilCity.ru
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