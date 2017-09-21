Тропа из досок вместо бетонных плит начала разрушаться на ул. Алтайская в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В Алтайском микрорайоне Нижнего Тагила начала разрушаться тропа, соединяющая многоэтажки и социально значимые объекты.
Тропа от многоэтажек до остановки общественного транспорта, Ледового дворца и двух поликлиник - популярный путь в Алтайском микрорайоне. Наиболее частые пешеходы - дети, занимающиеся в спортивном комплексе, и родители с колясками, которые ходят в детскую поликлинику.
Раньше дорогу покрывали бетонные плиты. Со временем покрытие разрушилось, его демонтировали и на этом месте установили деревянный помост.
Деревянная дорога начала разрушаться. Доски гниют и проваливаются. По пути следования к социально значимым объектам местные жители натыкаются на торчащие обломки гнилого дерева.
С одной стороны дороги установлен забор. Металлическое ограждение сильно накренилось и представляет опасность. С другой стороны тропинки - высокая трава. В темное время суток на дороге можно не заметить выступы и ямы. Жителям, которые боятся ходить по тропике, приходится обходить пустыри и огороженные участки.
По словам местных жителей, опасный участок не освещается. Жители опасаются, что зимой им придется обходить большую территорию, чтобы добраться до остановки.
Фонари дорогу не освещают. Здесь сейчас-то можно ноги переломать, а что зимой будет - страшно представить. Трава в человеческий рост, палки, доски - очень опасный участок. В темноте жутко ходить. А темнеет сейчас рано. Старики, школьники, мамы с колясками - как они будут добираться до поликлиники? -- рассказала TagilCity.ru жительница Алтайки Татьяна.
По поводу опасной дороги в управляющей компании Дзержинского района журналисту TagilCity.ru сообщили, что данный участок к их ведомству не относится.
Эта дорога к нам не относится. Кому она принадлежит, я затрудняюсь ответить. Раньше здесь были хорошие плиты, потом их заменили досками. Траву, что находится в радиусе 30-50 метров от жилого комплекса, мы ликвидируем. Поля у Ледового дворца, у поликлиники, скорее всего, никому не принадлежат, -- прокомментировали в УК Дзержинского района.