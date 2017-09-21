Врач из Березовского ненавидит пациентов и рассказывает об этом в интернете (ФОТО)

В Свердловской области активисты просят снять с должности медработника из Березовского.

Причиной негатива стали публикации в соцсетях, где 27-летний медик некорректно отзывается о пациентах.





В интернете бывший медбрат, которого, вероятно, в связи с окончанием учебы в ВУЗе повысили до реаниматолога, пишет, что ненавидит пациентов, в частности алкоголиков и наркоманов.





Свердловчане обратились к руководству больницы с просьбой уволить сотрудника. Пока реакции от медучреждения не последовало, сообщается в соцсетях.









