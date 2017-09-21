Жители Днепропетровска возмущены бесконтрольным выбросом от подрядчиков «ЕВРАЗ ДМЗ»

В Днепропетровске прошло заседание круглого стола, посвященного деятельности «ЕВРАЗ ДМЗ». Общественники заявили, что реку Днепр загрязняют арендаторы завода, работа которых не контролируется.

Жители Днепропетровска утверждают, что у завода существует большое число подрядчиков, которые работают обособленно. Их работу никто не контролирует. Главной проблемой город считает гашение шлаков водой, которая затем попадает в реку Днепр.

Как отметила координатор экологического движения «ЭкоПатруль» Татьяна Лампика, на территории «ЕВРАЗ ДМЗ» числится около 30 арендаторов. Они работают с мощностями завода, а за свою деятельность ни перед кем не отчитываются. Население жалуется, что из-за отходов сторонних компаний вода имеет едкий удушливый запах. Как предположил директор департамента экологии Павел Головаха, его источником может быть фенол.

В итоге существует завод – «ЕВРАЗ ДМЗ», а также территория вокруг него, занятая обособленными компаниями. Причем их работа не контролируется, а сброс отходов в Днепр происходит совместно от «ЕВРАЗа» и неизвестных предприятий. Когда выброс происходил только от завода, его можно было контролировать. А сейчас неизвестно, какое именно вещество в итоге попадает в экологию, пишет Zabeba.li.

Начальник отдела экологии «ЕВРАЗ ДМЗ» Елена Руднева на это ответила, что завод не является контролирующим органом, и не может придти к предприятиям с проверкой. По ее словам, разрешение на выброс арендаторы должны получать от государства.



Напомним, также жители Днепропетровска не доверяют контролю завода за выбросами и намерены установить свою систему мониторинга.