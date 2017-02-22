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Новости Нижнего Тагила

Анатолий Кот исполнит главную роль в пьесе театра Джигарханяна «Кафе «Жизнь в розовом свете» в Нижнем Тагиле 23 февраля

22 февраля 2017, 15:38Добавить новость
Нижний Тагил,театр,отдых,досуг,спектакль,Москва,ДК Окунева
На сцене ДК имени Окунева пройдет спектакль Московского театра под управлением Армена Джигарханяна. 23 февраля в ДК им. Окунева состоится самый популярный спектакль «Кафе «Жизнь в розовом свете» в постановке режиссера из Франции Лео Е. Манна. В его основу легла веселая история из пьесы Григория Гольдштейна о супружеских перепитиях: измене, страсти, любви, смерти. 

В спектакле Московского театра п/у Джигарханяна главную роль исполняет Анатолий Кот, известный тагильчанам по уже шедшему на сцене драматического театра Нижнего Тагила «Мы, нижеподписавшиеся». Уралвагонзавод принимал непосредственное участие в его создании. 

В новом спектакле «Кафе «Жизнь в розовом свете» российский и белорусский актер Анатолий Кот выступает совсем в ином амплуа, поэтому любителям театрального искусства будет интересно увидеть это. Также в спектакле примет участие Станислав Эвентов, российский актер того же театра. 

Билеты все желающие могут приобрести в кассах ДК имени Окунева, а также КДК «Современник». Телефон для справок: 377 593.
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