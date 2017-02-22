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Екатеринбурженец отсудил у организаторов сорвавшегося концерта Павла Воли 40 тысяч рублей

22 февраля 2017, 08:20Добавить новость
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Житель Екатеринбурга, не попавший на сорвавшийся концерт Павла Воли, отсудил 40,9 тысяч у организаторов, сообщает ЕТВ.

Судебные тяжбы заняли много времени, рассказывает Андрей Кацайлиди. Концерт был назначен на 25 декабря прошлого года. Однако, по заверению Павла Воли, организаторы перестали с ним связываться. Кое-кому удалось вернуть деньги, отданные за билеты, в начале февраля. Однако другие люди остались и без концерта, и без денег.

За билет екатеринбурженец отдал 14 тысяч рублей, однако без суда их не удалось получить ни от kassir.ru, ни от организаторов BNB Promotion. Как оказалось, и Павел Воля не получал деньги за концерт, поэтому, видимо, суммы пропали между организаторами и кассой. Пришлось обращаться в полицию.

Андрею выплатят 40,9 тысяч рублей – 14 тысяч за билет, а также неустойку и судебные расходы. Он уверен, что его опыт поможет другим пострадавшим объединиться и добиться справедливости.

© TagilCity.ru
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