Екатеринбурженец отсудил у организаторов сорвавшегося концерта Павла Воли 40 тысяч рублей

40,9

Судебные тяжбы заняли много времени, рассказывает Андрей Кацайлиди. Концерт был назначен на 25 декабря прошлого года. Однако, по заверению Павла Воли, организаторы перестали с ним связываться. Кое-кому удалось вернуть деньги, отданные за билеты, в начале февраля. Однако другие люди остались и без концерта, и без денег.



За билет екатеринбурженец отдал 14 тысяч рублей, однако без суда их не удалось получить ни от kassir.ru, ни от организаторов BNB Promotion. Как оказалось, и Павел Воля не получал деньги за концерт, поэтому, видимо, суммы пропали между организаторами и кассой. Пришлось обращаться в полицию.



Андрею выплатят 40,9 тысяч рублей – 14 тысяч за билет, а также неустойку и судебные расходы. Он уверен, что его опыт поможет другим пострадавшим объединиться и добиться справедливости.