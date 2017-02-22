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Екатеринбурженка спрятала находящуюся в залоге дорогую иномарку от судебных приставов (ФОТО)

22 февраля 2017, 13:55Добавить новость
Екатеринбург,арест имущества,автоледи,судебные приставы,долг,банк,иномарка
ФССП арестовала автомобиль Range Rover Sport у жительницы Екатеринбурга, задолжавшей банку, об этом сообщает «Комсомольская правда». В Екатеринбурге служба судебных приставов изъяла дорогой иностранный автомобиль. Сначала автомобиль был передан на ответственное хранение самой владелицы. Но позднее стало известно, что должница продолжает пользоваться автомобилем для поездок. 

Когда стало известно местонахождение ТС, судебные приставы приехали по указанному адресу и изъяли внедорожник Range Rover Sport стоимостью 2 млн 400 тысяч рублей. Ответственный хранитель был изменен: им назначен представитель банка, которому задолжала екатеринбурженка.

Екатеринбург,арест имущества,автоледи,судебные приставы,долг,банк,иномаркаЕкатеринбург,арест имущества,автоледи,судебные приставы,долг,банк,иномарка
Фото: УФССП по Свердловской области
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