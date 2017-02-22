Глава районной администрации Екатеринбурга был задержан по подозрению во взятке

Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета. Согласно материалам дела, вчера, 21 февраля, подозреваемому передали 150 тысяч рублей за покровительство предпринимателю в рамках санитарного обслуживания района. Задержание чиновника произошло после получения денег на рабочем месте.



Сейчас происходит сбор доказательств, чтобы в дальнейшем предъявить подозреваемому официальное обвинение. Чиновник может сесть на шесть лет и получить огромный штраф в размере до тридцатикратной суммы взятки.