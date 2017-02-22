Набитая наркотиками Lada была задержана в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

На заднем сидении Lada Vesta находился мужчина, который, по его словам, ждал жену из магазина. Рядом с пассажиром находилось множество мелких пакетиков с кристаллообразным веществом и электронные весы. Мужчина был немедленно задержан.



Эксперты выяснили, что в пакетиках находится накротическое вещество метилэфедрон. Общий вес изъятого – более полутора килограммов. Задержанный оказался 30-летним уроженцем Курганской области. Он сознался в том, что наркотики принадлежат ему. Мужчине грозит серьезное наказание - вплоть до пожизненного, пишет E1.ru.

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