Нарушения при эксплуатации газовых плит обнаружены в результате рейда по проверке газового оборудования (ФОТО)

Во время рейда были проверены два дома в Дзержинском районе. Отдел надзорной деятельности АО «ГАЗЭКС» совместно с работниками Отдела гражданской защиты населения Администрации Нижнего Тагила и МБУ «Центр защиты населения и территории г. Нижнего Тагила» провели рейд в Дзержинском районе. Целью данного рейда стала проверка использования газового оборудования и соблюдение правил пожарной безопасности.
Сотрудники трех организаций начали свой обход с дома по адресу Свердлова, 37. Данное жилое издание имеет 3 степень огнестойкости. Перегородки дома сделаны из дерева, из-за чего угроза пожара увеличивается – если возгорание начнется в одной квартире, то пламя очень быстро распространится по всему дому. Работники ведомств обошли квартиры дома, провели с жильцами профилактические беседы и выдали им памятки. Также во время проверки были выявлены нарушения при использовании газового оборудования.
Следующим пунктом назначения стал дом №13 на улице Пихтовой. Как оказалось, жильцы одного из подъездов подавали жалобу на престарелую соседку с 9 этажа. Она неоднократно заливала соседей снизу. Частые потопы приводили к короткому замыканию и понижением пожарной безопасности подъезда. Также соседи пожаловались, что женщина использует свою старую газовую плиту не только для приготовления пищи, но и обогрева жилья, что является нарушением правил пожарной безопасности. Участники рейда пытались попасть в злополучную квартиру. Однако хозяйка отказалась открывать им дверь и не стала с ними разговаривать. Проверяющие сообщили, что в следующий раз они посетят ее квартиру с работниками правоохранительных органов и, в крайнем случае, вскроют дверь, чтобы работники газовой службы могли установить заглушки на подачу газа.
Фото: Центр защиты населения