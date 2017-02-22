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Новости Нижнего Тагила

Подростки Екатеринбурга снимают сериал о «группах смерти» в социальных сетях (ФОТО)

22 февраля 2017, 09:45Добавить новость
Екатеринбург,Свердловская область,кино,подростки,фильм,творчество,смерть ребенка,самоубийство
В Екатеринбурге ученики киностудии «Галилей» снимают сериал «Ловушка для китов» о «группах смерти». Накануне вышла пилотная серия кинопроекта. Цель сериала – привлечь внимание общества к проблеме «групп смерти» в соцсетях. В данных пабликах пользователей склоняют к суициду, манипулируя до конца еще не сформировавшейся психикой школьников.
 
Мы искали тему, которая была бы интересна учащимся нашей студии, и где-то полгода назад ко мне стали приходить подростки с рассказами о своих знакомых: кто-то выбросился из окна, кто-то повесился, -- рассказывает преподаватель студии, автор сценария «Ловушки для китов» Варвара Брылина.

Все истории в сериале вымышленные, однако, в реальной жизни, как пишут «РИА Новости», каждый из героев слышал от друзей, одноклассников, коллег, знакомых о случаях суицида несовершеннолетних в столице области.

Екатеринбург,Свердловская область,кино,подростки,фильм,творчество,смерть ребенка,самоубийство
Фото: предоставлено детской киностудией «Галилей»
© TagilCity.ru
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