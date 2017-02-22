Подростки Екатеринбурга снимают сериал о «группах смерти» в социальных сетях (ФОТО)

Мы искали тему, которая была бы интересна учащимся нашей студии, и где-то полгода назад ко мне стали приходить подростки с рассказами о своих знакомых: кто-то выбросился из окна, кто-то повесился, -- рассказывает преподаватель студии, автор сценария «Ловушки для китов» Варвара Брылина.