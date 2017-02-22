Пострадавший от снежной глыбы маленький екатеринбуржец отправился домой после обследования врачей

Сегодня стало известно, что пострадавший ребенок вместе с матерью отправлены домой из больницы, об этом сообщает «Новый день». Напомним, вчера в уральской столице на коляску с 1,5-годовалым ребенком упала снежная глыба. Ребенок был госпитализирован, ему проведено всестороннее обследование, как заявили в городском управлении здравоохранения.
По итогам медицинского осмотра, здоровью ребенка ничего не угрожало, потому госпитализация не потребовалась. Ранее в СМИ сообщалось о том, что у ребенка травмирована голова.