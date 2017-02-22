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Новости Нижнего Тагила

Пострадавший от снежной глыбы маленький екатеринбуржец отправился домой после обследования врачей

22 февраля 2017, 16:00Добавить новость
Екатеринбург,ребенок,больница,пострадавший,госпитализация,лед,снег
Сегодня стало известно, что пострадавший ребенок вместе с матерью отправлены домой из больницы, об этом сообщает «Новый день». Напомним, вчера в уральской столице на коляску с 1,5-годовалым ребенком упала снежная глыба. Ребенок был госпитализирован, ему проведено всестороннее обследование, как заявили в городском управлении здравоохранения. 

По итогам медицинского осмотра, здоровью ребенка ничего не угрожало, потому госпитализация не потребовалась. Ранее в СМИ сообщалось о том, что у ребенка травмирована голова.
© TagilCity.ru
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