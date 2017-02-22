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Новости Нижнего Тагила

Юные тагильчане научились составлять головоломки в познавательной игре

22 февраля 2017, 16:55Добавить новость
Нижний Тагил,библиотека,головоломка,досуг,игра,семья,дети
Для детей из приемных семей, семейных детских домов, а также опекунов и малообеспеченных семей в Центральной городской библиотеке №7 прошло игровое мероприятие «В плену головоломок».  В рамках проекта «Ты с нами» в библиотеке №7 для юных тагильчан младшего школьного возраста Ленинского района было организовано игровое мероприятие.
 
Дети из семей усыновителей, опекунов, попечителей, малообеспеченных семей увидели презентацию, организованную сотрудниками библиотеки. Маленькие зрители познакомились с шифровальными системами разных народов и эпох. Дети выполняли интересные задания, придумывая наиболее известные шифры.
Взрослые наравне с детьми приняли участие в разгадке криптограмм, учась мыслить логически, работая в команде. 

Проект «Ты с нами» продолжит свою работу в Нижнем Тагиле и дальше, а организаторы мероприятия приглашают принять участие в нем малообеспеченные и замещающие семьи. Сотрудники библиотеки обещают, что впереди их будет ждать много увлекательного, интересного и полезного.
© TagilCity.ru
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