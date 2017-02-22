Успешно выполнившие план работы на 2016 год сотрудники Уралвагонзавода получат тринадцатую зарплату

Начисление «тринадцатой зарплаты» будет осуществляться от тарифной ставки производственного разряда или должностным окладом по штатному расписанию работников предприятия. Отмечается, что будут учтены только дни, отработанные за календарный год.



Также на размер премии будут влиять такие факторы, как производственный стаж сотрудника, отсутствие каких-либо нарушений трудовой дисциплины и внутреннего распорядка УВЗ. Больше всего получат сотрудники корпорации, работавшие на предприятии более 15 лет.



Для самой корпорации 2016 год стал одним из самых успешных. Экономические показатели демонстрируют уровень 2012-го года, также довольно успешного для УВЗ. Так, в прошлом году было произведено различной продукции на сумму более 101 млрд рублей. Данный показатель на 23,7% больше, чем в 2015 году.



Началось производство 6 новых изделий подвижного состава. Помимо этого, тагильской корпорации удалось выполнить государственный оборонный заказ в полном объеме. Инвестиции в соцсферу составили 1 558 млн рублей. Также прошли работы рамках экспортных контрактов.