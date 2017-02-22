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Новости Нижнего Тагила

Военные, полицейские и активисты поискового отряда получили заслуженные награды накануне 23 февраля в Нижнем Тагиле

22 февраля 2017, 18:00Добавить новость
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Ко Дню защитника Отечества в Нижнем Тагиле состоялось торжественное собрание, на котором присутствующим военнослужащим и ветеранам ВС РФ были вручены заслуженные награды, об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.  Во Дворце культуры «Юбилейный» участников мероприятия ждал праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами ДК. Глава Нижнего Тагила Сергей Носов поздравил ветеранов ВОВ, участников боевых действий в «горячих точках», сотрудников ГУФСИН и ОМОН, активистов поискового объединения «Соболь» с Днем защитник Отечества. 

Во время собрания родственнику погибшего во время ВОВ фронтовика Мубарака Латыпова были переданы архивные документы пропавшего в 1942 году тагильского милиционера. 

Особо была отмечена работа поискового объединения «Соболь». Его руководитель, Наталья Белоцерковская, получила наградной знак «За отличие в поисковом движении» III степени». Боец отряда «Соболь» Кристина Старкова получила от главы города Благодарственное письмо. Всего 19 тагильчан получили Благодарственные письма от мэра Нижнего Тагила.

Учащиеся 21-й школы вступили в ряды российских кадетов, приняв присягу перед присутствующими. Юным кадетам были вручены удостоверения.
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