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Новости Нижнего Тагила

46 детей отлучены от родителей в 2016 году на Среднем Урале из-за угрозы их жизни и здоровью

22 марта 2017, 10:15Добавить новость
Свердловская область,дети,родители,семья,родительские права,наркомания,алкоголизм,воспитание
На Среднем Урале за 2016 год из-за угрозы жизни и здоровью у нерадивых родителей были отобраны 46 детей. Эту цифру на ежегодном докладе в региональном парламенте озвучил Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области.  За минувший год 163 родителя лишены родительских прав. Основная причина – наркомания и алкоголизм. Как сообщает «Областная газета», на конец года на Среднем Урале насчитывалось 1620 детей, чьи родители лишены отцовства или материнства. 
 
Председатель Законодательного собрания области Людмила Бабушкина высказала пожелание – в следующий раз услышать не только сухую статистику, но и предложения по решению данной проблемы.
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