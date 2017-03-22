Фонд помощи из Екатеринбурга собирал деньги на лечение мальчика без ведома матери

Женщина рассказала, что некоторое время назад на лечение её сына требовалось 78 тысяч рублей. Когда деньги были собраны, сбор закрыли той же датой. Однако, как оказалось, даже после окончания сбора представители фонда продолжали собирать деньги на лечение Вани. И сумма в этот раз возросла до 273 тысяч рублей.

Фото с сайта Лайф



Представители фонда пояснили, что в их программе произошел сбой, причиной которого стал человеческий фактор. Они заверили, что все собранные деньги будут переведены на счёт Елены для Вани, пишет Лайф.



Однако, по словам Елены, она о таком решении слышит впервые. Более того, по этому вопросу с ней никто из ФБ «С миром и любовью» не связывался, да и на контакт идут неохотно. В настоящее время поданному факту проводится проверка.