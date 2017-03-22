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Новости Нижнего Тагила

Фонд помощи из Екатеринбурга собирал деньги на лечение мальчика без ведома матери

22 марта 2017, 08:40Добавить новость
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В Екатеринбурге благотворительный фонд «С миром и любовью» был замечен в сборе денег на лечение ребёнка с ДЦП без ведома матери. Об этом сообщила в органы полиции екатеринбурженка Елена.

Женщина рассказала, что некоторое время назад на лечение её сына требовалось 78 тысяч рублей. Когда деньги были собраны, сбор закрыли той же датой. Однако, как оказалось, даже после окончания сбора представители фонда продолжали собирать деньги на лечение Вани. И сумма в этот раз возросла до 273 тысяч рублей.

 

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Фото с сайта Лайф


Представители фонда пояснили, что в их программе произошел сбой, причиной которого стал человеческий фактор. Они заверили, что все собранные деньги будут переведены на счёт Елены для Вани, пишет Лайф.

Однако, по словам Елены, она о таком решении слышит впервые. Более того, по этому вопросу с ней никто из ФБ «С миром и любовью» не связывался, да и на контакт идут неохотно. В настоящее время поданному факту проводится проверка.

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