Порядок оплаты коммунальных ресурсов на содержание общедомового имущества изменился в Нижнем Тагиле

В администрации подробно рассказали о правилах расчета:





Формула расчёта стоимости каждого коммунального ресурса на содержание ОДН в расчёте на 1 кв. метр площади квартиры сейчас выглядит следующим образом: тариф за единицу коммунального ресурса умножить на площадь всех мест общего пользования и разделить на суммарную площадь всех жилых и нежилых помещений дома. Для домов, оснащенных общедомовыми приборами учета, алгоритм вычислений тоже довольно прост: например, возьмем расчет начисления за холодную воду. Из показаний общедомового счетчика минусуются все поквартирные показания счетчиков. После этого остаток распределяется между собственниками пропорционально квадратным метрам их собственности.



В администрации также сообщают, что нужно иметь в виду, что размер платы за расход ресурсов (вода, энергия и тепло) не должен превышать норматив потребления, установленных РЭК Свердловской области от 1 ноября прошлого года. Превышенные показатели будут оплачиваться из кармана управляющей компании.



Тагильчан информируют о том, что в случае обнаружения в квитанциях статьей расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение и водоотведения на содержание общего имущества, необходимо обратиться в УК за перерасчетом. На территории Свердловской области такие нормативы отсутствуют. Если от управляющей организации был получен отказ, необходимо обращаться в Департамент государственного жилищного и строительного надзора по адресу Горошникова, 56.