Стена пятиэтажки в Екатеринбурге угрожает обрушиться на прохожих (ФОТО)

В Екатеринбурге в пятиэтажке на ЖБИ разваливается стена дома. Как сообщают сами жильцы, от стены отпадывают большие куски, и люди боятся, что скоро она рухнет.

Кроме того, в образовавшиеся дыры попадает талая вода и проникает в квартиры. Стены отсырели, начинает появляться грибок.

Как пишет Е1, ситуация критическая, Управляющая компания бездействует. Дом становится опасен не только для жильцов, но и для проходящих мимо граждан.