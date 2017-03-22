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Новости Нижнего Тагила

Стена пятиэтажки в Екатеринбурге угрожает обрушиться на прохожих (ФОТО)

22 марта 2017, 10:45Добавить новость
Екатеринбург,происшествие,аварийное жилье,жильцы,дом,Управляющая компания,разрушение
В Екатеринбурге в пятиэтажке на ЖБИ разваливается стена дома. Как сообщают сами жильцы, от стены отпадывают большие куски, и люди боятся, что скоро она рухнет.  Кроме того, в образовавшиеся дыры попадает талая вода и проникает в квартиры. Стены отсырели, начинает появляться грибок.
 
Как пишет Е1, ситуация критическая, Управляющая компания бездействует. Дом становится опасен не только для жильцов, но и для проходящих мимо граждан.
 
Напомним, недавно в Нижнем Тагиле на 4-летнюю девочку упал кирпич с крыши аварийного дома на ул. Быкова
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Фото: E1.RU
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