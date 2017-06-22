155 предписаний об устранении нарушений вынесено техникумам и колледжам Свердловской области

Прокуратура Свердловской области провела проверку соблюдения законодательства о среднем профессиональном образовании учебными заведениями региона.

В ходе проверки выявлены нарушения. Например, учебные заведения умышленно сокращали сроки приема заявлений о зачислении, возлагали неправомерные меры дисциплинарного взыскания на учащихся, не выплачивали стипендию при потере одного из родителей во время обучения.





Помимо этого, выявлена нехватка учебных пособий, задержка стипендий, нарушения противопожарной безопасности.





По результатам проверки выдано 155 предписаний, возбуждено 115 дел об административных правонарушениях, 21 исковое заявление направлено в суд.