| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Нижнетагильских кинологов поздравили с профессиональным праздником (ФОТО)

22 июня 2017, 11:05Добавить новость
Нижний Тагил,полиция,праздник,Свердловская область,МВД,кинологи,собаки,абдулкадыров

21 июня в России отмечается день кинологических подразделений МВД. В Нижнем Тагиле кинологов торжественно поздравил полковник Ибрагим Абдулкадыров.

В МУ МВД «Нижнетагильское» под опекой кинологов находятся порядка 30 собак. Часть животных живет дома с кинологами, часть – в вольерах. О таких собаках хорошо заботятся, ведь для их обучения требуется масса усилий и долгих тренировок.

Кинологические собаки помогают раскрывать преступления по «горячим следам», разыскивать пропавших, находить наркотики и взрывчатку.

В кинологической службе не может быть равнодушных и жестоких сотрудников. Это работа для терпеливых, выдержанных и ответственных людей. Зачастую, кинологи остаются в тени, раскрывая серьезное преступление, спасая чьи-то жизни. От всей души желаю вам, вашим близким спокойствия, счастья, крепкого здоровья и благополучия! -- отметил Ибрагим Абдулкадыров.

 

Нижний Тагил,полиция,праздник,Свердловская область,МВД,кинологи,собаки,абдулкадыровНижний Тагил,полиция,праздник,Свердловская область,МВД,кинологи,собаки,абдулкадыров

Фото: МВД «Нижнетагильское»

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , ,
Временный оперативный штаб МВД Нижнего Тагила составил план работы на новогодние праздники (ФОТО) 29 декабря 2016, 16:10
49 сотрудников полиции приняли присягу в Нижнем Тагиле (ФОТО) 1 апреля, 11:00 2
Студенты железнодорожного техникума встретились в дружеском матче по волейболу с полицейскими Нижнего Тагила 24 января, 10:05

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 22
Подписаться на новости