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Новости Нижнего Тагила

Рычат, нападают и никого не подпускают: собачью сауну в подвале дома в Нижнем Тагиле закроют к концу недели (ФОТО)

22 июня 2017, 17:05Добавить новость
Вагонка,Нижний Тагил,собаки,бродячие собаки,Дзержинский район,Управляющая компания,Бобкова,животные,сауна,подвал
Нелегальную собачью сауну в подвале девятиэтажного дома на Вагонке в Нижнем Тагиле закроют к концу текущей недели.

О самозахвате бродячими собаками подвала дома №12 на ул. Бобкова в Нижнем Тагиле и организации ими там сауны портал TagilCity.ru рассказал 19 июня.

По состоянию на вечер 21 июня, к гневу жильцов, ситуация мало чем изменилась.  

 

В этом подвале их обитает точно не меньше десяти. Наши окна располагаются аккурат над одним из их лазов. Ежедневно мы наблюдаем собачьи свадьбы, собачьи разборки и натыкаемся на продукты их жизнедеятельности. Мало того, что мы лишены отдыха, но ведь и для детей создаётся риск. Что если свора нападёт на ребёнка, просто идущего мимо входа в этот подвал? Кто тогда понесёт ответственность? Ведь закрыть вход - дело на полчаса, а нас уже более недели кормят завтраками, -- возмущается местный житель Евгений в разговоре с журналистами TagilCity.ru.

 

Вагонка,Нижний Тагил,собаки,бродячие собаки,Дзержинский район,Управляющая компания,Бобкова,животные,сауна,подвал

Фото: один из лазов, 21 июня, 2017 г.


Под оглушительный лай бродячих животных, журналисты TagilCity.ru подошли к злополучному подвалу. Войти внутрь не оказалось возможным - собаки агрессивно рычали и вились вокруг целой стаей, не пуская в подвал.

 

Вагонка,Нижний Тагил,собаки,бродячие собаки,Дзержинский район,Управляющая компания,Бобкова,животные,сауна,подвал

 

Вагонка,Нижний Тагил,собаки,бродячие собаки,Дзержинский район,Управляющая компания,Бобкова,животные,сауна,подвал

Фото: подвал, в котором живут собаки в вход в него 21 июня, 2017 г.


Избавить подвал от привыкших к комфорту собак в обслуживающей дом управляющей компании пообещали к концу недели.

 

К концу недели мы заварим лазы, закроем вход и собаки более не попадут в подвал. Сделать это раньше нет возможности из-за устранения нами последствий урагана, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в отделе по работе с обращениями ООО «Управляющая компания Дзержинского района». 


Директора управляющей компании на месте не оказалось, специалисты по работе с населением не смогли сказать, будет ли организован отлов бродячих собак после их изгнания из подвала.

 

Отлов бродячих животных - это платная услуга. Сказать, будет ли оформлена на него заявка, мы пока не можем. Предполагаем, что после закрытия подвала, животные разойдутся и более не будут создавать проблем для жильцов дома, -- прокомментировала журналистам специалист по работе с обращениями управляющей компании - Юлия Степанова.  

 

Вагонка,Нижний Тагил,собаки,бродячие собаки,Дзержинский район,Управляющая компания,Бобкова,животные,сауна,подвал
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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