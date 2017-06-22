Рычат, нападают и никого не подпускают: собачью сауну в подвале дома в Нижнем Тагиле закроют к концу недели (ФОТО)

О самозахвате бродячими собаками подвала дома №12 на ул. Бобкова в Нижнем Тагиле и организации ими там сауны портал TagilCity.ru рассказал 19 июня.



По состоянию на вечер 21 июня, к гневу жильцов, ситуация мало чем изменилась.

В этом подвале их обитает точно не меньше десяти. Наши окна располагаются аккурат над одним из их лазов. Ежедневно мы наблюдаем собачьи свадьбы, собачьи разборки и натыкаемся на продукты их жизнедеятельности. Мало того, что мы лишены отдыха, но ведь и для детей создаётся риск. Что если свора нападёт на ребёнка, просто идущего мимо входа в этот подвал? Кто тогда понесёт ответственность? Ведь закрыть вход - дело на полчаса, а нас уже более недели кормят завтраками, -- возмущается местный житель Евгений в разговоре с журналистами TagilCity.ru.

Фото: один из лазов, 21 июня, 2017 г.



Под оглушительный лай бродячих животных, журналисты TagilCity.ru подошли к злополучному подвалу. Войти внутрь не оказалось возможным - собаки агрессивно рычали и вились вокруг целой стаей, не пуская в подвал.

Фото: подвал, в котором живут собаки в вход в него 21 июня, 2017 г.



Избавить подвал от привыкших к комфорту собак в обслуживающей дом управляющей компании пообещали к концу недели.

К концу недели мы заварим лазы, закроем вход и собаки более не попадут в подвал. Сделать это раньше нет возможности из-за устранения нами последствий урагана, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в отделе по работе с обращениями ООО «Управляющая компания Дзержинского района».



Директора управляющей компании на месте не оказалось, специалисты по работе с населением не смогли сказать, будет ли организован отлов бродячих собак после их изгнания из подвала.