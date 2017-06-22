Сотни тагильчан приняли участие в митинге памяти на мемориале Воинской Славы на «Рогожино»

Память героев Великой Отечественной войны почтили сотни участников митинга, проходившего 22 июня на мемориале Славы на центральном кладбище «Рогожино». Митинг памяти тагильчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, прошел на мемориале Славы в честь 76-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Его открыл исполняющий полномочия главы города Владислав Пинаев. Он рассказал о том, какую роль сыграл Нижний Тагил в годы ВОВ:
76 лет назад в 10 часов утра Тагил узнал о начале Великой Отечественной, когда уже гибли люди, германские войска бомбили нашу страну, а тагильчане, служившие на западной границе, вступили в схватку с врагом. Вклад нашего города в Победу неоценим. В эвакуацию он принял свыше 260 тысяч человек и более 40 предприятий. На протяжении всех военных лет на всех фронтах важную лепту вносил легендарный танк Т-34, собранный тагильчанами. Здесь были произведены миллионы снарядов, тысячи тонн танковой брони, пушки и самолеты. Около семидесяти тысяч тагильчан ушли на фронт. Вечная память и низкий поклон всем, кто приближал Великую Победу и отдал жизнь во имя своей Родины.
Среди многочисленных участников митинга были ветераны войны, труженики тыла, сотрудники предприятий и различных организаций города, а также представители молодого поколения Нижнего Тагила – школьники, студенты и кадеты.
На митинге выступили председатель Нижнетагильской городской Думы Александр Маслов и председатель Совета ветеранов города Иван Хороший.
В честь тагильчан, отдавших жизнь за свободу и независимость Родины, на мемориале Славы прозвучал оружейный салют. Светлую память героев почтили минутой молчания.