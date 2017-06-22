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Новости Нижнего Тагила

Сотни тагильчан приняли участие в митинге памяти на мемориале Воинской Славы на «Рогожино»

22 июня 2017, 16:05Добавить новость
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Память героев Великой Отечественной войны почтили сотни участников митинга, проходившего 22 июня на мемориале Славы на центральном кладбище «Рогожино». Митинг памяти тагильчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, прошел на мемориале Славы в честь 76-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Его открыл исполняющий полномочия главы города Владислав Пинаев. Он рассказал о том, какую роль сыграл Нижний Тагил в годы ВОВ:

76 лет назад в 10 часов утра Тагил узнал о начале Великой Отечественной, когда уже гибли люди, германские войска бомбили нашу страну, а тагильчане, служившие на западной границе, вступили в схватку с врагом. Вклад нашего города в Победу неоценим. В эвакуацию он принял свыше 260 тысяч человек и более 40 предприятий. На протяжении всех военных лет на всех фронтах важную лепту вносил легендарный танк Т-34, собранный тагильчанами. Здесь были произведены миллионы снарядов, тысячи тонн танковой брони, пушки и самолеты. Около семидесяти тысяч тагильчан ушли на фронт. Вечная память и низкий поклон всем, кто приближал Великую Победу и отдал жизнь во имя своей Родины.

Среди многочисленных участников митинга были ветераны войны, труженики тыла, сотрудники предприятий и различных организаций города, а также представители молодого поколения Нижнего Тагила – школьники, студенты и кадеты.

На митинге выступили председатель Нижнетагильской городской Думы Александр Маслов и председатель Совета ветеранов города Иван Хороший.

В честь тагильчан, отдавших жизнь за свободу и независимость Родины, на мемориале Славы прозвучал оружейный салют. Светлую память героев почтили минутой молчания.
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