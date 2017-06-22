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Новости Нижнего Тагила

ВКонтакте запускает новый сервис для пользователей соцсети в Казахстане – денежные переводы в 17 стран мира

22 июня 2017, 19:50Добавить новость
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7,5 млн казахстанских пользователей ВКонтакте, посещающих социальную сеть ежемесячно, сейчас получили возможность пользоваться новой услугой – переводить деньги друг другу в Казахстане и еще в 17 стран мира.

Сейчас пользователи ВКонтакте из Казахстана могут осуществлять денежные переводы не только в своей стране, но и еще в другие страны мира, среди которых: Азербайджан, Россия, Грузия, Германия, Армения, Молдова, Италия, Эстония и еще 9 государств.

Запуск нового сервиса произошел 22 июня 2017 года при поддержке ForteBank. Воспользоваться услугой смогут те, кто имеет карты Mastercard, Maestro и Visa казахстанских банков. Сервис доступен в полной и мобильной версиях сайта. В приложениях для Android и iOS денежные переводы появятся в ближайшее время.

Для осуществления денежного перевода необходимо привязать банковскую карту, с которой в дальнейшем будут осуществляться переводы, к своему аккаунту. Переводы осуществляются в казахстанских тенге, а при зачислении на карту со счетом в другой валюте конвертация будет проводиться по курсу банка, выпустившего карту получателя перевода. 

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