ВКонтакте запускает новый сервис для пользователей соцсети в Казахстане – денежные переводы в 17 стран мира

Сейчас пользователи ВКонтакте из Казахстана могут осуществлять денежные переводы не только в своей стране, но и еще в другие страны мира, среди которых: Азербайджан, Россия, Грузия, Германия, Армения, Молдова, Италия, Эстония и еще 9 государств.





Запуск нового сервиса произошел 22 июня 2017 года при поддержке ForteBank. Воспользоваться услугой смогут те, кто имеет карты Mastercard, Maestro и Visa казахстанских банков. Сервис доступен в полной и мобильной версиях сайта. В приложениях для Android и iOS денежные переводы появятся в ближайшее время.





Для осуществления денежного перевода необходимо привязать банковскую карту, с которой в дальнейшем будут осуществляться переводы, к своему аккаунту. Переводы осуществляются в казахстанских тенге, а при зачислении на карту со счетом в другой валюте конвертация будет проводиться по курсу банка, выпустившего карту получателя перевода.