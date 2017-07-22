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Новости Нижнего Тагила

15 пострадавших при теракте в метро жителей Санкт-Петербурга не получат компенсаций

22 июля 2017, 13:50Добавить новость
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Только 67 из 82 заявок о компенсации для жителей Санкт-Петербурга, пострадавших в теракте 3 апреля, будут одобрены администрацией города.

Администрация Санкт-Петербурга одобрила только 67 из 82 поступивших заявок на выплату компенсации пострадавшим в ходе теракта в метро 3 апреля. Оставшиеся 15 человек получили отказ от администрации города и никаких компенсаций им выплачено не будет.

Как сообщает Комсомольская Правда Санкт-Петербург, из городского бюджета власти выплатили 15 миллионов рублей в качестве компенсации, ещё 20 миллионов поступило из федерального бюджета. Выплаты направили 36 пострадавшим с травмами средней и тяжелой степени и 31 пострадавшему с травмами лёгкой степени.

Напомним, что теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Из-за взрыва террориста-смертника погибли 15 человек и ещё более 80 были ранены.

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